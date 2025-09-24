- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
195 (96.05%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (3.94%)
En iyi işlem:
122.80 USD
En kötü işlem:
-5.75 USD
Brüt kâr:
1 425.79 USD (1 331 823 pips)
Brüt zarar:
-17.17 USD (51 060 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (296.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
513.03 USD (63)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
98.67%
Maks. mevduat yükü:
34.33%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
235
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
99.83
Alış işlemleri:
145 (71.43%)
Satış işlemleri:
58 (28.57%)
Kâr faktörü:
83.04
Beklenen getiri:
6.94 USD
Ortalama kâr:
7.31 USD
Ortalama zarar:
-2.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.11 USD (4)
Aylık büyüme:
140.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.11 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (14.11 USD)
Varlığa göre:
56.63% (1 209.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|BTCUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|155
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|69K
|BTCUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.80 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 63
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +296.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok