İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
59 (75.64%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (24.36%)
En iyi işlem:
1 083.77 USD
En kötü işlem:
-325.80 USD
Brüt kâr:
4 228.37 USD (52 554 pips)
Brüt zarar:
-1 530.73 USD (2 678 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 370.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 218.23 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
19.27%
Maks. mevduat yükü:
21.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.59
Alış işlemleri:
54 (69.23%)
Satış işlemleri:
24 (30.77%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
34.59 USD
Ortalama kâr:
71.67 USD
Ortalama zarar:
-80.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 015.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 015.36 USD (8)
Aylık büyüme:
2.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.00 USD
Maksimum:
1 040.89 USD (1.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.00% (1 040.44 USD)
Varlığa göre:
0.44% (456.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|USDJPY
|30
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|-834
|EURUSD
|75
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|50K
|USDJPY
|-530
|EURUSD
|91
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 083.77 USD
En kötü işlem: -326 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 370.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 015.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1524
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
Variable values feature with gold - testing
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 149 USD
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
1
100%
78
75%
19%
2.76
34.59
USD
USD
1%
1:200