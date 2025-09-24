- Büyüme
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
47 (85.45%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (14.55%)
En iyi işlem:
17.49 USD
En kötü işlem:
-24.09 USD
Brüt kâr:
80.12 USD (171 729 pips)
Brüt zarar:
-46.67 USD (88 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (61.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.11 USD (26)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.18%
Maks. mevduat yükü:
3.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
26 (47.27%)
Satış işlemleri:
29 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
-5.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.09 USD (1)
Aylık büyüme:
11.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.64 USD
Maksimum:
24.24 USD (9.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.85% (24.09 USD)
Varlığa göre:
0.15% (0.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|BTCUSD
|12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|25
|BTCUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.49 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
7
100%
55
85%
0%
1.71
0.61
USD
USD
10%
1:500