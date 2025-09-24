SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PIFund FX
Duy Tam Nguyen

PIFund FX

Duy Tam Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
24 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (42.86%)
En iyi işlem:
4.15 USD
En kötü işlem:
-2.15 USD
Brüt kâr:
22.34 USD (877 pips)
Brüt zarar:
-17.56 USD (673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (4.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.27 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
2.61%
Maks. mevduat yükü:
14.27%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
29 (69.05%)
Satış işlemleri:
13 (30.95%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-0.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.23 USD (3)
Aylık büyüme:
3.06%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.82 USD
Maksimum:
7.59 USD (7.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.13% (7.26 USD)
Varlığa göre:
3.08% (2.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 10
AUDUSD 10
USDCAD 9
EURUSD 8
NZDUSD 3
USDJPY 1
GBPUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 3
AUDUSD 2
USDCAD 3
EURUSD -2
NZDUSD -2
USDJPY 0
GBPUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 75
AUDUSD 180
USDCAD -7
EURUSD -60
NZDUSD -24
USDJPY 45
GBPUSD -5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.15 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.37 × 285
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1302
FXPIG-Server
0.60 × 200
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.85 × 172
Tradeview-Live
0.88 × 8
ICMarkets-MT5
0.90 × 209
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.02 × 97
Alpari-MT5
1.03 × 135
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 1107
46 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Trading Signal Focused on Forex Majors

Objective: Stable growth with low drawdown.

⚙️ Key Features:

  • Strategy: No Martingale/Grid. Precise entries and exits, average holding time of 4 hours.

  • Performance: Winning rate >65%. Monthly profit 6–8%.

  • Requirements: Capital from 500 USD, Leverage 1:500.

⚠️ Note: Controlled, calm trading phases. Suitable for investors seeking consistent and stable results.

➡️ Subscribe to follow a professional, stable signal.


İnceleme yok
2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.28 08:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 06:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 10:00
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 09:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 07:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of trading days is too low
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 14:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 14:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PIFund FX
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
505
USD
5
19%
42
57%
3%
1.27
0.11
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.