|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|10
|AUDUSD
|10
|USDCAD
|9
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|3
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|75
|AUDUSD
|180
|USDCAD
|-7
|EURUSD
|-60
|NZDUSD
|-24
|USDJPY
|45
|GBPUSD
|-5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.37 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1302
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.85 × 172
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 209
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.02 × 97
|
Alpari-MT5
|1.03 × 135
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.20 × 1107
Trading Signal Focused on Forex Majors
Objective: Stable growth with low drawdown.
⚙️ Key Features:
-
Strategy: No Martingale/Grid. Precise entries and exits, average holding time of 4 hours.
-
Performance: Winning rate >65%. Monthly profit 6–8%.
-
Requirements: Capital from 500 USD, Leverage 1:500.
⚠️ Note: Controlled, calm trading phases. Suitable for investors seeking consistent and stable results.
➡️ Subscribe to follow a professional, stable signal.
