SinyallerBölümler
Sinyaller / Scalping Emas
404

Ne yazık ki, Scalping Emas sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 454%
Aboneler
81
Haftalar
84
İşlemler
1247
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.30
Maks. düşüş
32%
Deux ex machina
Büyüme
4 968%
Aboneler
3
Haftalar
229
İşlemler
1354
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
141%
Aboneler
24
Haftalar
49
İşlemler
166
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.50
Maks. düşüş
22%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 655%
Aboneler
15
Haftalar
223
İşlemler
14267
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
54%
Daily Gold Sniper
Büyüme
304%
Aboneler
12
Haftalar
35
İşlemler
119
Kazanç
94%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
34%
Reo
Büyüme
412%
Aboneler
110
Haftalar
56
İşlemler
440
Kazanç
87%
Kâr faktörü
2.32
Maks. düşüş
39%
NoPain MT5
Büyüme
1 535%
Aboneler
75
Haftalar
204
İşlemler
5452
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Low risk trading version 3
Büyüme
2 686%
Aboneler
6
Haftalar
38
İşlemler
1824
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.75
Maks. düşüş
46%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 134%
Aboneler
43
Haftalar
41
İşlemler
1431
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.26
Maks. düşüş
28%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
361%
Aboneler
29
Haftalar
120
İşlemler
983
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.56
Maks. düşüş
26%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2201 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.