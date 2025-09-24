- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
227
Kârla kapanan işlemler:
187 (82.37%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (17.62%)
En iyi işlem:
12.39 USD
En kötü işlem:
-16.15 USD
Brüt kâr:
328.12 USD (1 471 353 pips)
Brüt zarar:
-119.57 USD (413 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (31.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
86.39%
Maks. mevduat yükü:
8.14%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
218
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.61
Alış işlemleri:
146 (64.32%)
Satış işlemleri:
81 (35.68%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
1.75 USD
Ortalama zarar:
-2.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.41 USD (2)
Aylık büyüme:
47.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.08 USD
Maksimum:
27.41 USD (14.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.91% (27.41 USD)
Varlığa göre:
5.30% (43.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|BTCUSD
|87
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|101
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|108K
|BTCUSD
|950K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.39 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
İnceleme yok
