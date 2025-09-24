- Büyüme
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
41 (34.74%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (65.25%)
En iyi işlem:
451.60 USD
En kötü işlem:
-65.60 USD
Brüt kâr:
4 617.27 USD (23 394 pips)
Brüt zarar:
-2 836.89 USD (13 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (404.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
540.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
69 (58.47%)
Satış işlemleri:
49 (41.53%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
15.09 USD
Ortalama kâr:
112.62 USD
Ortalama zarar:
-36.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-313.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-313.80 USD (6)
Aylık büyüme:
926.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.80 USD
Maksimum:
472.00 USD (21.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.05% (370.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +451.60 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +404.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -313.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
This strategy is entirely manual and adapts to current market conditions.When market the market shows a strong,clean trend with high volatility,the focus is on swing trading to capture larger moves over several hours or days.When the market is choppy or rangingwith low volatility,the focus shifts to scalping,taking smaller,faster trades within intraday ranges.Every trade has a predefined stop loss,stricly limited to 5% of account equity per trade,ensuring controlled risk exposure.No high risk methods such as grid trading or martingale systems are used.Each positions stands alone without averaging down or doubling up.
