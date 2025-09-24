SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EnigmaFx
Nerijus Mierkis

EnigmaFx

Nerijus Mierkis
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 927%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
41 (34.74%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (65.25%)
En iyi işlem:
451.60 USD
En kötü işlem:
-65.60 USD
Brüt kâr:
4 617.27 USD (23 394 pips)
Brüt zarar:
-2 836.89 USD (13 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (404.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
540.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
69 (58.47%)
Satış işlemleri:
49 (41.53%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
15.09 USD
Ortalama kâr:
112.62 USD
Ortalama zarar:
-36.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-313.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-313.80 USD (6)
Aylık büyüme:
926.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.80 USD
Maksimum:
472.00 USD (21.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.05% (370.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +451.60 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +404.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -313.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This strategy is entirely manual and adapts to current market conditions.When market the market shows a strong,clean trend with high volatility,the focus is on swing trading to capture larger moves over several hours or days.When the market is choppy or rangingwith low volatility,the focus shifts to scalping,taking smaller,faster trades within intraday ranges.Every trade has a predefined stop loss,stricly limited to 5% of account equity per trade,ensuring controlled risk exposure.No high risk methods such as grid trading or martingale systems are used.Each positions stands alone without averaging down or doubling up.
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol