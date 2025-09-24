- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.34 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.11 USD (202 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.11 USD (8)
Sharpe oranı:
6.36
Alım-satım etkinliği:
2.21%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.46% (1.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|85
|GBPUSD
|53
|AUDUSD
|50
|USDCHF
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Axi-US06-Live
|0.13 × 72
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
OctaFX-Real7
|0.40 × 15
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
