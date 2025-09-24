- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
22 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (31.25%)
En iyi işlem:
514.28 USD
En kötü işlem:
-402.48 USD
Brüt kâr:
5 030.99 USD (69 506 pips)
Brüt zarar:
-3 223.44 USD (53 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 272.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 272.68 USD (10)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
67.24%
Maks. mevduat yükü:
39.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
21 (65.63%)
Satış işlemleri:
11 (34.38%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
56.49 USD
Ortalama kâr:
228.68 USD
Ortalama zarar:
-322.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-607.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-607.89 USD (2)
Aylık büyüme:
155.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
495.97 USD
Maksimum:
607.89 USD (47.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.58% (607.89 USD)
Varlığa göre:
49.20% (1 462.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|24
|US30Cash
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.6K
|US30Cash
|242
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|3.6K
|US30Cash
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +514.28 USD
En kötü işlem: -402 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 272.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -607.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
