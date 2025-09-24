- Büyüme
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
40 (75.47%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (24.53%)
En iyi işlem:
8.08 USD
En kötü işlem:
-11.13 USD
Brüt kâr:
140.17 USD (9 506 pips)
Brüt zarar:
-86.88 USD (6 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.32 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
8.24%
Maks. mevduat yükü:
14.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
25 (47.17%)
Satış işlemleri:
28 (52.83%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-6.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.52 USD (3)
Aylık büyüme:
17.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.08 USD (7.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.98% (28.08 USD)
Varlığa göre:
7.99% (26.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.08 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
18%
0
0
USD
USD
351
USD
USD
4
100%
53
75%
8%
1.61
1.01
USD
USD
8%
1:500