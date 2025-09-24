SinyallerBölümler
Aleksandr Fridenshtein

Lets Gold Up

Aleksandr Fridenshtein
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
40 (75.47%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (24.53%)
En iyi işlem:
8.08 USD
En kötü işlem:
-11.13 USD
Brüt kâr:
140.17 USD (9 506 pips)
Brüt zarar:
-86.88 USD (6 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.32 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
8.24%
Maks. mevduat yükü:
14.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
25 (47.17%)
Satış işlemleri:
28 (52.83%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-6.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.52 USD (3)
Aylık büyüme:
17.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28.08 USD (7.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.98% (28.08 USD)
Varlığa göre:
7.99% (26.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.08 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
