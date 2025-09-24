SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The WiLis ICM Med Set
Indra Yugi

The WiLis ICM Med Set

Indra Yugi
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
15 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (21.05%)
En iyi işlem:
20.44 USD
En kötü işlem:
-43.08 USD
Brüt kâr:
167.84 USD (354 798 pips)
Brüt zarar:
-108.48 USD (162 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (120.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.87 USD (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
0.18%
Maks. mevduat yükü:
22.60%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
9 (47.37%)
Satış işlemleri:
10 (52.63%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
3.12 USD
Ortalama kâr:
11.19 USD
Ortalama zarar:
-27.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-43.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.08 USD (1)
Aylık büyüme:
30.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
61.42 USD (27.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.82% (61.42 USD)
Varlığa göre:
14.69% (32.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 59
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 193K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.44 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +120.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 23
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.55 × 127
ICMarketsSC-MT5-2
24.75 × 194
İnceleme yok
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.26 21:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 03:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.14 03:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Share of trading days is too low
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 13:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.24 10:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 10:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The WiLis ICM Med Set
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
159
USD
7
100%
19
78%
0%
1.54
3.12
USD
28%
1:500
