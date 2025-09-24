- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
15 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (21.05%)
En iyi işlem:
20.44 USD
En kötü işlem:
-43.08 USD
Brüt kâr:
167.84 USD (354 798 pips)
Brüt zarar:
-108.48 USD (162 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (120.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.87 USD (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
0.18%
Maks. mevduat yükü:
22.60%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
9 (47.37%)
Satış işlemleri:
10 (52.63%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
3.12 USD
Ortalama kâr:
11.19 USD
Ortalama zarar:
-27.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-43.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.08 USD (1)
Aylık büyüme:
30.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
61.42 USD (27.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.82% (61.42 USD)
Varlığa göre:
14.69% (32.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|193K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.44 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +120.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.55 × 127
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.75 × 194
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
7
100%
19
78%
0%
1.54
3.12
USD
USD
28%
1:500