İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
65 (98.48%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.52%)
En iyi işlem:
0.69 USD
En kötü işlem:
-0.08 USD
Brüt kâr:
19.73 USD (3 336 pips)
Brüt zarar:
-2.76 USD
Maksimum ardışık kazanç:
35 (10.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.85 USD (35)
Sharpe oranı:
3.12
Alım-satım etkinliği:
71.20%
Maks. mevduat yükü:
10.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
106.06
Alış işlemleri:
55 (83.33%)
Satış işlemleri:
11 (16.67%)
Kâr faktörü:
7.15
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.30 USD
Ortalama zarar:
-2.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.08 USD (1)
Aylık büyüme:
8.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.16 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.08% (0.16 USD)
Varlığa göre:
5.03% (10.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|9
|EURNZD
|8
|GBPNZD
|6
|GBPAUD
|4
|EURAUD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDCHF
|2
|AUDNZD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|0
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|GBPCHF
|0
|AUDCAD
|0
|NZDJPY
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|490
|EURJPY
|439
|EURNZD
|411
|GBPNZD
|310
|GBPAUD
|206
|EURAUD
|203
|GBPCAD
|152
|GBPJPY
|151
|AUDJPY
|155
|USDJPY
|150
|CADJPY
|154
|USDCHF
|102
|AUDNZD
|104
|AUDUSD
|51
|USDCAD
|52
|GBPUSD
|53
|GBPCHF
|53
|AUDCAD
|50
|NZDJPY
|50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.69 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.31 × 118
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.51 × 336
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.59 × 472
|
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 5666
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.73 × 5611
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 528
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
PacificUnionLLC-Live
|0.89 × 36
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.90 × 20
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
1
100%
66
98%
71%
7.14
0.26
USD
USD
5%
1:500