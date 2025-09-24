SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Signal Bybit
Maksim Tarmaev

Signal Bybit

Maksim Tarmaev
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Bybit-Live-6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
38 (88.37%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (11.63%)
En iyi işlem:
2.73 UST
En kötü işlem:
-2.27 UST
Brüt kâr:
35.42 UST (3 896 pips)
Brüt zarar:
-7.64 UST (226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (16.70 UST)
Maksimum ardışık kâr:
16.70 UST (19)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
95.23%
Maks. mevduat yükü:
36.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
8.29
Alış işlemleri:
43 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.64
Beklenen getiri:
0.65 UST
Ortalama kâr:
0.93 UST
Ortalama zarar:
-1.53 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.27 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-2.27 UST (1)
Aylık büyüme:
38.66%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
3.35 UST (5.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.88% (3.29 UST)
Varlığa göre:
67.13% (84.78 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 28
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.73 UST
En kötü işlem: -2 UST
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.70 UST
Maksimum ardışık zarar: -2.27 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal Bybit
İnceleme yok
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 10:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Signal Bybit
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
640
UST
2
34%
43
88%
95%
4.63
0.65
UST
67%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.