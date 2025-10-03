SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MACD_MA_EA
R Eko Permono Jati

MACD_MA_EA

R Eko Permono Jati
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 170%
OctaFX-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
75 (84.26%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (15.73%)
En iyi işlem:
85.19 USD
En kötü işlem:
-37.07 USD
Brüt kâr:
2 010.43 USD (1 645 837 pips)
Brüt zarar:
-263.03 USD (366 489 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (474.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.75 USD (22)
Sharpe oranı:
0.82
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.48%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
42.83
Alış işlemleri:
69 (77.53%)
Satış işlemleri:
20 (22.47%)
Kâr faktörü:
7.64
Beklenen getiri:
19.63 USD
Ortalama kâr:
26.81 USD
Ortalama zarar:
-18.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.80 USD (2)
Aylık büyüme:
66.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
40.80 USD (1.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.25% (40.80 USD)
Varlığa göre:
34.10% (609.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 44
SPX500 26
BTCUSD 9
XAUUSD 7
XTIUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 871
SPX500 426
BTCUSD 250
XAUUSD 151
XTIUSD 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.7K
SPX500 8K
BTCUSD 1.2M
XAUUSD 15K
XTIUSD 98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.19 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +474.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 2
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 1076
Exness-Real11
0.66 × 56
Tickmill-Live04
0.70 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.76 × 366
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
Pepperstone-Edge12
1.35 × 183
OctaFX-Real7
1.39 × 346
OctaFX-Real
2.12 × 281
OctaFX-Real3
2.63 × 48
SageFx-Live
3.47 × 167
NPBFX-Real
3.60 × 10
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.36 × 469
OctaFX-Real8
4.67 × 244
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
4 daha fazla...
This EA is based on MACD and Moving Average. Grid trading is used to step size and step lot. Optimization is rerun every early month to optimize the EA parameter to maximize profit and minimize drawdown.
İnceleme yok
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.14 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 06:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 08:24
No swaps are charged
2025.10.13 08:24
No swaps are charged
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 20:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 01:18
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 10:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 10:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 10:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MACD_MA_EA
Ayda 30 USD
170%
0
0
USD
2.2K
USD
8
100%
89
84%
100%
7.64
19.63
USD
34%
1:500
Kopyala

