Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 25 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 8 Alpari-ECN1 0.00 × 2 RoboForex-Pro-3 0.00 × 1 Exness-Real17 0.02 × 182 Tickmill-Live10 0.11 × 94 ThreeTrader-Live 0.14 × 551 ICMarketsSC-Live26 0.45 × 1076 Exness-Real11 0.66 × 56 Tickmill-Live04 0.70 × 10 BlueberryMarkets-Live 0.76 × 366 ICMarketsSC-Live32 0.78 × 6791 ICMarketsSC-Live15 1.33 × 46 Pepperstone-Edge12 1.35 × 183 OctaFX-Real7 1.39 × 346 OctaFX-Real 2.12 × 281 OctaFX-Real3 2.63 × 48 SageFx-Live 3.47 × 167 NPBFX-Real 3.60 × 10 VantageFXInternational-Live 4 4.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 4.17 × 1785 RoboForex-Pro-2 4.36 × 469 OctaFX-Real8 4.67 × 244 ICMarketsSC-Live24 4.70 × 40 4 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya