Sinyaller / MetaTrader 4 / Get Rich Quick
Ishtiaq Ahmad

Get Rich Quick

Ishtiaq Ahmad
1 inceleme
6 hafta
1 / 145 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
256 (75.51%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (24.48%)
En iyi işlem:
33.85 GBP
En kötü işlem:
-78.97 GBP
Brüt kâr:
708.80 GBP (340 981 pips)
Brüt zarar:
-845.94 GBP (65 228 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (102.21 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
102.21 GBP (43)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
94.16%
Maks. mevduat yükü:
191.64%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
160 (47.20%)
Satış işlemleri:
179 (52.80%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.40 GBP
Ortalama kâr:
2.77 GBP
Ortalama zarar:
-10.19 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-208.16 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-208.16 GBP (13)
Aylık büyüme:
-77.53%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
176.72 GBP
Maksimum:
622.22 GBP (96.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.39% (622.22 GBP)
Varlığa göre:
88.86% (132.59 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 192
EURUSD 137
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -206
EURUSD 3
BTCUSD 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -6K
EURUSD -1.1K
BTCUSD 293K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.85 GBP
En kötü işlem: -79 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +102.21 GBP
Maksimum ardışık zarar: -208.16 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.59 × 109
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 260
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 294
ICMarketsSC-Live25
1.27 × 548
ICMarketsSC-Live14
1.40 × 47
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
OrbexGlobal-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-Live20
2.32 × 203
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
AI based algo trading system constantly monitored by forex trading expert with over 30 years experience.
Ortalama derecelendirme:
EdgarBriceno
10
EdgarBriceno 2025.09.24 16:45 
 

Simply wonderful signal.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Get Rich Quick
Ayda 30 USD
-69%
1
145
USD
63
GBP
6
27%
339
75%
94%
0.83
-0.40
GBP
96%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.