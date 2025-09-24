- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
256 (75.51%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (24.48%)
En iyi işlem:
33.85 GBP
En kötü işlem:
-78.97 GBP
Brüt kâr:
708.80 GBP (340 981 pips)
Brüt zarar:
-845.94 GBP (65 228 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (102.21 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
102.21 GBP (43)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
94.16%
Maks. mevduat yükü:
191.64%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
160 (47.20%)
Satış işlemleri:
179 (52.80%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.40 GBP
Ortalama kâr:
2.77 GBP
Ortalama zarar:
-10.19 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-208.16 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-208.16 GBP (13)
Aylık büyüme:
-77.53%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
176.72 GBP
Maksimum:
622.22 GBP (96.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.39% (622.22 GBP)
Varlığa göre:
88.86% (132.59 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|137
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-206
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-6K
|EURUSD
|-1.1K
|BTCUSD
|293K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.85 GBP
En kötü işlem: -79 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +102.21 GBP
Maksimum ardışık zarar: -208.16 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.59 × 109
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 260
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 294
|
ICMarketsSC-Live25
|1.27 × 548
|
ICMarketsSC-Live14
|1.40 × 47
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|2.32 × 203
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
AI based algo trading system constantly monitored by forex trading expert with over 30 years experience.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-69%
1
145
USD
USD
63
GBP
GBP
6
27%
339
75%
94%
0.83
-0.40
GBP
GBP
96%
1:500
