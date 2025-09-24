Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 2 Pepperstone-Demo02 0.00 × 4 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live18 0.14 × 36 ICMarketsSC-Live27 0.22 × 59 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 Pepperstone-Edge07 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.59 × 109 ICMarketsSC-Live16 0.73 × 95 Tickmill-Live05 0.76 × 50 ICMarketsSC-Live26 0.80 × 260 ICMarkets-Live22 0.88 × 64 ICMarketsSC-Live24 1.04 × 294 ICMarketsSC-Live25 1.27 × 548 ICMarketsSC-Live14 1.40 × 47 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 1 OrbexGlobal-Live 2.25 × 4 ICMarketsSC-Live20 2.32 × 203 VantageFXInternational-Live 2 2.50 × 4 TradersGlobalGroup-Live 2.50 × 4 19 daha fazla...