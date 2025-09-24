- Büyüme
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
60 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (14.29%)
En iyi işlem:
7.70 USD
En kötü işlem:
-7.80 USD
Brüt kâr:
147.64 USD (14 733 pips)
Brüt zarar:
-23.84 USD (2 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (57.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.64 USD (20)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
20.00%
Maks. mevduat yükü:
87.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
6.42
Alış işlemleri:
14 (20.00%)
Satış işlemleri:
56 (80.00%)
Kâr faktörü:
6.19
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-2.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-19.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.27 USD (5)
Aylık büyüme:
99.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.27 USD (7.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.28% (19.27 USD)
Varlığa göre:
31.90% (66.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.70 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +57.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real31
|2.60 × 53
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
99%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
100%
70
85%
20%
6.19
1.77
USD
USD
32%
1:500