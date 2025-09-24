- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
221.53 USD
En kötü işlem:
-171.38 USD
Brüt kâr:
886.28 USD (1 212 pips)
Brüt zarar:
-333.34 USD (366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (568.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
568.74 USD (8)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
33.48%
Maks. mevduat yükü:
100.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.13
Alış işlemleri:
2 (13.33%)
Satış işlemleri:
13 (86.67%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
36.86 USD
Ortalama kâr:
68.18 USD
Ortalama zarar:
-166.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-171.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-171.38 USD (1)
Aylık büyüme:
18.43%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.26 USD
Maksimum:
176.50 USD (5.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.77% (174.01 USD)
Varlığa göre:
3.40% (114.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|846
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +221.53 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +568.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -171.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
RoboForex-ECN
|0.51 × 262
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.85 × 185
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
18%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
4
86%
15
86%
33%
2.65
36.86
USD
USD
6%
1:30