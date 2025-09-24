- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
12 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (14.29%)
En iyi işlem:
24.71 USD
En kötü işlem:
-17.63 USD
Brüt kâr:
93.71 USD (9 452 pips)
Brüt zarar:
-33.58 USD (3 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (53.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.14 USD (6)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
65.26%
Maks. mevduat yükü:
5.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
11 (78.57%)
Satış işlemleri:
3 (21.43%)
Kâr faktörü:
2.79
Beklenen getiri:
4.30 USD
Ortalama kâr:
7.81 USD
Ortalama zarar:
-16.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-33.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.58 USD (2)
Aylık büyüme:
12.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.58 USD (6.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.21% (33.58 USD)
Varlığa göre:
7.04% (36.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +24.71 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
