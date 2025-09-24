SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Auto Tukongjian8
Bei Tu Li

Auto Tukongjian8

Bei Tu Li
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 660 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
63 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (34.38%)
En iyi işlem:
803.52 USD
En kötü işlem:
-579.26 USD
Brüt kâr:
5 325.18 USD (15 552 pips)
Brüt zarar:
-5 010.83 USD (53 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 080.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 146.50 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.18%
Maks. mevduat yükü:
53.11%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
45 (46.88%)
Satış işlemleri:
51 (53.13%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
84.53 USD
Ortalama zarar:
-151.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 165.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 165.18 USD (8)
Aylık büyüme:
3.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
896.85 USD
Maksimum:
2 194.13 USD (19.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.42% (2 194.13 USD)
Varlığa göre:
6.17% (662.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 78
BTCUSD+ 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.9K
BTCUSD+ -1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 3.9K
BTCUSD+ -42K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +803.52 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 080.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 165.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

策略：局部突破+趋势跟随，商业级别全品种自动交易系统。


分级风控，分类订单管理，设计最大回撤20%±5%。


在保证本金绝对安全的前提下，用时间换利润空间，收益非常值得期待


İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 03:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.24 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.