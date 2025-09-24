- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
63 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (34.38%)
En iyi işlem:
803.52 USD
En kötü işlem:
-579.26 USD
Brüt kâr:
5 325.18 USD (15 552 pips)
Brüt zarar:
-5 010.83 USD (53 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 080.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 146.50 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.18%
Maks. mevduat yükü:
53.11%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
45 (46.88%)
Satış işlemleri:
51 (53.13%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
84.53 USD
Ortalama zarar:
-151.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 165.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 165.18 USD (8)
Aylık büyüme:
3.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
896.85 USD
Maksimum:
2 194.13 USD (19.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.42% (2 194.13 USD)
Varlığa göre:
6.17% (662.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|BTCUSD+
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.9K
|BTCUSD+
|-1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|3.9K
|BTCUSD+
|-42K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +803.52 USD
En kötü işlem: -579 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 080.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 165.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
策略：局部突破+趋势跟随，商业级别全品种自动交易系统。
分级风控，分类订单管理，设计最大回撤20%±5%。
在保证本金绝对安全的前提下，用时间换利润空间，收益非常值得期待
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 660 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
96
65%
23%
1.06
3.27
USD
USD
19%
1:500