Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 Forex.com-Live 536 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.13 × 16 ICMarketsSC-MT5 0.35 × 49 Tradeview-Live 0.50 × 2 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 itexsys-Platform 0.60 × 5 PacificUnionLLC-Live 0.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.00 × 7 Tickmill-Live 1.50 × 14 ForexClub-MT5 Real Server 1.67 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 1.78 × 4472 FPMarkets-Live 1.90 × 29 RazeGlobalMarkets-Server 2.39 × 38 ICMarketsSC-MT5-4 2.47 × 390 GOMarketsMU-Live 2.80 × 5 Exness-MT5Real8 2.92 × 25 FPMarketsLLC-Live 2.95 × 197 VantageInternational-Live 3.11 × 74 Exness-MT5Real15 3.50 × 2 Exness-MT5Real 3.57 × 7 BDSwissGlobal-Server01 4.00 × 1 FXGT-Live 4.20 × 5 ICTrading-MT5-4 5.00 × 3 KuberaCapitalMarkets-Server 5.04 × 49 28 daha fazla...