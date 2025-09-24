- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
36.44 USD
En kötü işlem:
-3.32 USD
Brüt kâr:
120.08 USD (1 495 pips)
Brüt zarar:
-5.88 USD (53 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (48.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.53 USD (2)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
97.29%
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
34.40
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
20.42
Beklenen getiri:
14.28 USD
Ortalama kâr:
20.01 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.32 USD (1)
Aylık büyüme:
3.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.32 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (3.32 USD)
Varlığa göre:
5.71% (173.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|6
|EURGBP
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|92
|EURGBP
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|1.2K
|EURGBP
|242
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.44 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +48.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|0.35 × 49
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
PacificUnionLLC-Live
|0.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Tickmill-Live
|1.50 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.78 × 4472
|
FPMarkets-Live
|1.90 × 29
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.47 × 390
|
GOMarketsMU-Live
|2.80 × 5
|
Exness-MT5Real8
|2.92 × 25
|
FPMarketsLLC-Live
|2.95 × 197
|
VantageInternational-Live
|3.11 × 74
|
Exness-MT5Real15
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|3.57 × 7
|
BDSwissGlobal-Server01
|4.00 × 1
|
FXGT-Live
|4.20 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|5.00 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.04 × 49
İnceleme yok
