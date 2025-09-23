SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NiveisGEX
Itamar Pedreira Souza

NiveisGEX

Itamar Pedreira Souza
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
23 (53.48%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (46.51%)
En iyi işlem:
75.80 USD
En kötü işlem:
-24.18 USD
Brüt kâr:
200.61 USD (764 569 pips)
Brüt zarar:
-142.66 USD (8 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (12.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.94 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
49.89%
Maks. mevduat yükü:
105.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
20 (46.51%)
Satış işlemleri:
23 (53.49%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
8.72 USD
Ortalama zarar:
-7.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-35.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.72 USD (2)
Aylık büyüme:
38.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.47 USD
Maksimum:
69.23 USD (42.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.54% (69.23 USD)
Varlığa göre:
17.32% (17.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 74
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.80 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
"Preços de Interesse do Institucional" (Os Níveis-Chave)

Os níveis de gamma são justamente os preços onde há uma enorme concentração de opções prestes a entrar no money (ITM) ou sair do money (OTM).

  • Suporte Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de VENDA (Puts). Se o preço cair até lá, os market makers serão forçados a VENDER agressivamente para se hedgear, potencialmente criando uma base de compra (poce a venda forçada pode esgotar-se, virando o mercado).

  • Resistência Gamma: Um nível com uma grande concentração de opções de COMPRA (Calls). Se o preço subir até lá, os market makers serão forçados a COMPRAR agressivamente, potencialmente criando um teto de venda.


O que é exposição gama (GEX)?

Gama

O gama é a derivada de segunda ordem do preço de uma opção, representando a taxa de variação do delta (a derivada de primeira ordem, que mede a exposição direcional) por cada variação de 1% no preço do ativo subjacente 15.

Por exemplo, um gama de 0,1 significa que o delta aumenta em 0,1 para cada aumento de $1 no subjacente.

GEX

A exposição gama (GEX) agrega a gama em todas as opções para um ativo, refletindo o ajuste delta total exigido pelos formadores de mercado para um movimento de 1% no preço.

É calculada da seguinte forma:

GEX = ΔDelta / ΔPreço (1%)

Por exemplo, se um aumento de 1% no preço aumenta o delta em +7.000 e uma queda de 1% reduz em -5.000, o GEX seria 2.000.

Por que a exposição gama é importante

Os formadores de mercado (que vendem opções) protegem constantemente suas posições para se manterem neutros. Sua atividade de proteção afeta diretamente a ação do preço:

Exposição gama positiva (gama longa):

  • Os corretores vendem ações quando os preços sobem e compram quando os preços caem.
  • Estabiliza os mercados (por exemplo, reduz a volatilidade).
  • É comum quando muitos traders compram opções de venda/compra para proteção/especulação.

Exposição gama negativa (gama curta):

  • Os corretores compram ações quando os preços sobem e vendem quando os preços caem.
  • Alimenta o momentum (por exemplo, “gamma squeezes” como a GameStop em 2021).
  • Acontece quando os formadores de mercado estão vendidos em opções (por exemplo, durante frenesi de ações meme).


