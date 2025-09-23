SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Pip Sweeper
Anup Sudhakaran

The Pip Sweeper

Anup Sudhakaran
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
205 (50.24%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (49.75%)
En iyi işlem:
220.97 USD
En kötü işlem:
-132.75 USD
Brüt kâr:
2 696.63 USD (559 021 pips)
Brüt zarar:
-1 953.96 USD (183 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (144.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
448.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
82.06%
Maks. mevduat yükü:
52.18%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
256
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
260 (63.73%)
Satış işlemleri:
148 (36.27%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
13.15 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-263.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.25 USD (13)
Aylık büyüme:
1 257.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
423.85 USD (41.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.02% (422.80 USD)
Varlığa göre:
26.22% (187.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 264
EURUSD 34
BTCUSD 34
GBPJPY 29
EURJPY 11
AUDNZD 8
AUDJPY 7
USDJPY 6
USTEC 4
EURGBP 3
GBPUSD 3
AUDCAD 2
NZDJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 277
EURUSD 38
BTCUSD 106
GBPJPY 200
EURJPY 34
AUDNZD 17
AUDJPY 14
USDJPY -30
USTEC 76
EURGBP 1
GBPUSD 13
AUDCAD -4
NZDJPY -1
USDCAD 1
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.1K
EURUSD 1.7K
BTCUSD 342K
GBPJPY 2.6K
EURJPY 825
AUDNZD 770
AUDJPY 169
USDJPY 143
USTEC 25K
EURGBP 63
GBPUSD 755
AUDCAD -81
NZDJPY -76
USDCAD 76
AUDUSD 137
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +220.97 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +144.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 189
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10172
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5675
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.93 × 954
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 39
142 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 19:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 18:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 17:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 13:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 12:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 11:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 10:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 09:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 07:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 21:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 21:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 21:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Pip Sweeper
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
736
USD
5
0%
408
50%
82%
1.38
1.82
USD
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.