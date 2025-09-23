- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
205 (50.24%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (49.75%)
En iyi işlem:
220.97 USD
En kötü işlem:
-132.75 USD
Brüt kâr:
2 696.63 USD (559 021 pips)
Brüt zarar:
-1 953.96 USD (183 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (144.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
448.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
82.06%
Maks. mevduat yükü:
52.18%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
256
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
260 (63.73%)
Satış işlemleri:
148 (36.27%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
13.15 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-263.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.25 USD (13)
Aylık büyüme:
1 257.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
423.85 USD (41.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.02% (422.80 USD)
Varlığa göre:
26.22% (187.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|EURUSD
|34
|BTCUSD
|34
|GBPJPY
|29
|EURJPY
|11
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|USTEC
|4
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|3
|AUDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|277
|EURUSD
|38
|BTCUSD
|106
|GBPJPY
|200
|EURJPY
|34
|AUDNZD
|17
|AUDJPY
|14
|USDJPY
|-30
|USTEC
|76
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|13
|AUDCAD
|-4
|NZDJPY
|-1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|1.7K
|BTCUSD
|342K
|GBPJPY
|2.6K
|EURJPY
|825
|AUDNZD
|770
|AUDJPY
|169
|USDJPY
|143
|USTEC
|25K
|EURGBP
|63
|GBPUSD
|755
|AUDCAD
|-81
|NZDJPY
|-76
|USDCAD
|76
|AUDUSD
|137
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +220.97 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +144.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
DooGroup-Live
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 189
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10172
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5675
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
Exness-MT5Real8
|0.93 × 954
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
|1.03 × 39
