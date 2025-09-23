SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NSPRO
Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Tickmill-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
64 (91.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (8.57%)
En iyi işlem:
0.58 USD
En kötü işlem:
-0.25 USD
Brüt kâr:
14.87 USD (1 955 pips)
Brüt zarar:
-0.48 USD (41 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (6.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.05 USD (28)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
6.15%
Maks. mevduat yükü:
9.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
57.56
Alış işlemleri:
48 (68.57%)
Satış işlemleri:
22 (31.43%)
Kâr faktörü:
30.98
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.23 USD
Ortalama zarar:
-0.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.25 USD (1)
Aylık büyüme:
6.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.25 USD (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.22% (0.25 USD)
Varlığa göre:
7.01% (6.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 14
USDCAD 13
USDCHF 13
EURAUD 12
GBPUSD 7
EURCHF 6
EURUSD 4
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 4
USDCAD 2
USDCHF 3
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURCHF 1
EURUSD 1
CADCHF 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 516
USDCAD 377
USDCHF 260
EURAUD 357
GBPUSD 201
EURCHF 73
EURUSD 164
CADCHF 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.58 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 379
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live10
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.56 × 9
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.57 × 1150
ICMarkets-Live04
0.63 × 19
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live02
0.83 × 3493
Tickmill-Live
0.83 × 2286
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live12
0.87 × 497
Tickmill-Live08
0.88 × 40
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
80 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NSPRO
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
90
USD
12
100%
70
91%
6%
30.97
0.21
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.