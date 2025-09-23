- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
44 (48.88%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (51.11%)
En iyi işlem:
13.90 USD
En kötü işlem:
-15.78 USD
Brüt kâr:
143.94 USD (9 548 pips)
Brüt zarar:
-156.11 USD (9 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (26.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.46 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
18.70%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
44 (48.89%)
Satış işlemleri:
46 (51.11%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
3.27 USD
Ortalama zarar:
-3.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-33.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.67 USD (8)
Aylık büyüme:
-0.60%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.85 USD
Maksimum:
57.31 USD (2.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.80% (57.22 USD)
Varlığa göre:
0.56% (11.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|GBPUSD
|10
|GBPCHF
|5
|EURGBP
|4
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|3
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|-6
|EURGBP
|0
|GBPJPY
|-6
|GBPNZD
|-1
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|0
|EURAUD
|-5
|GBPCAD
|-1
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2K
|GBPUSD
|-108
|GBPCHF
|-436
|EURGBP
|36
|GBPJPY
|-352
|GBPNZD
|-80
|EURUSD
|150
|CHFJPY
|61
|USDJPY
|35
|EURAUD
|-154
|GBPCAD
|-161
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|22
|USDCHF
|-70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.90 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +26.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 181
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
|
itexsys-Platform
|1.40 × 5
