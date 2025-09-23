SinyallerBölümler
Philippe Claude M Cozic

Enigma

Philippe Claude M Cozic
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
337
Kârla kapanan işlemler:
267 (79.22%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (20.77%)
En iyi işlem:
124.62 EUR
En kötü işlem:
-51.90 EUR
Brüt kâr:
1 378.56 EUR (30 444 pips)
Brüt zarar:
-599.87 EUR (15 560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (118.53 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
178.16 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.50
Alış işlemleri:
180 (53.41%)
Satış işlemleri:
157 (46.59%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
2.31 EUR
Ortalama kâr:
5.16 EUR
Ortalama zarar:
-8.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-141.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-141.46 EUR (3)
Aylık büyüme:
6.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
141.46 EUR (3.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.01% (141.46 EUR)
Varlığa göre:
20.43% (2 845.14 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-ECN 146
EURCHF-ECN 112
NZDCHF-ECN 16
NZDCAD-ECN 14
NZDJPY-ECN 10
GBPAUD-ECN 10
CADCHF-ECN 7
AUDCAD-ECN 6
GBPCAD-ECN 5
GBPCHF-ECN 5
EURNZD-ECN 4
GBPNZD-ECN 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-ECN 312
EURCHF-ECN 176
NZDCHF-ECN 111
NZDCAD-ECN 25
NZDJPY-ECN 26
GBPAUD-ECN 53
CADCHF-ECN 39
AUDCAD-ECN 39
GBPCAD-ECN 11
GBPCHF-ECN 56
EURNZD-ECN 15
GBPNZD-ECN 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-ECN 3K
EURCHF-ECN 3.1K
NZDCHF-ECN 1.7K
NZDCAD-ECN 1.3K
NZDJPY-ECN 736
GBPAUD-ECN 1.1K
CADCHF-ECN 49
AUDCAD-ECN 660
GBPCAD-ECN 795
GBPCHF-ECN 1.5K
EURNZD-ECN 474
GBPNZD-ECN 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.62 EUR
En kötü işlem: -52 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +118.53 EUR
Maksimum ardışık zarar: -141.46 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Copy available on VT Markets. https://socialrating.vtacademy.net/widgets/shared/748cc7c5166342ca9359bae3caf86c83?lang=en?preview=dz00JnA9OTgwOSZhPTIxOTcyOCZ1PWQxZWQwZSZzPTc0OGNjN2M1MTY2MzQyY2E5MzU5YmFlM2NhZjg2Yzgz

İnceleme yok
2025.09.23 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
