Leo Ance Sundara Ganda

SAHAM GORENGAN from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
16 (48.48%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (51.52%)
En iyi işlem:
143.91 USD
En kötü işlem:
-28.96 USD
Brüt kâr:
433.65 USD (3 217 pips)
Brüt zarar:
-120.14 USD (3 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (263.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
263.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
62.35%
Maks. mevduat yükü:
17.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
13 (39.39%)
Satış işlemleri:
20 (60.61%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
9.50 USD
Ortalama kâr:
27.10 USD
Ortalama zarar:
-7.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-30.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.08 USD (4)
Aylık büyüme:
2.09%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.21 USD
Maksimum:
55.08 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.37% (55.08 USD)
Varlığa göre:
5.25% (804.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 22
EURUSD 5
GBPUSD 4
USDJPY 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 17
EURUSD -1
GBPUSD 78
USDJPY 76
USDCAD 144
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.2K
EURUSD -2
GBPUSD 77
USDJPY 252
USDCAD 446
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +143.91 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +263.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-2
2.80 × 408
16 daha fazla...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








2025.09.25 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 10:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 08:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 04:57
Share of trading days is too low
2025.09.24 04:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 16:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 16:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 16:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 16:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
