- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
31 (88.57%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (11.43%)
En iyi işlem:
30.00 USD
En kötü işlem:
-4.22 USD
Brüt kâr:
181.84 USD (12 790 pips)
Brüt zarar:
-10.74 USD (862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (138.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.85 USD (22)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
4.95%
Maks. mevduat yükü:
3.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
15.93
Alış işlemleri:
18 (51.43%)
Satış işlemleri:
17 (48.57%)
Kâr faktörü:
16.93
Beklenen getiri:
4.89 USD
Ortalama kâr:
5.87 USD
Ortalama zarar:
-2.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.74 USD (4)
Aylık büyüme:
3.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.74 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.21% (10.74 USD)
Varlığa göre:
2.72% (137.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.00 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +138.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
3%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
100%
35
88%
5%
16.93
4.89
USD
USD
3%
1:500