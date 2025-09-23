- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
18 (78.26%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (21.74%)
En iyi işlem:
5.93 EUR
En kötü işlem:
-4.55 EUR
Brüt kâr:
27.84 EUR (672 pips)
Brüt zarar:
-9.53 EUR (295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (8.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12.56 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
23.82%
Maks. mevduat yükü:
86.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
8 (34.78%)
Satış işlemleri:
15 (65.22%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
0.80 EUR
Ortalama kâr:
1.55 EUR
Ortalama zarar:
-1.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.18 EUR (2)
Aylık büyüme:
18.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.66 EUR
Maksimum:
6.18 EUR (6.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.15% (6.18 EUR)
Varlığa göre:
18.47% (17.73 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURJPY
|3
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|24
|EURJPY
|2
|EURUSD
|-6
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|532
|EURJPY
|-151
|EURUSD
|-35
|GBPUSD
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TeleTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
UnivellBroker-Demo
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
MaxiMarkets-Maxi Services
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 16
|
Alpari-Trade
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.21 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|0.28 × 29
|
VantageAU-Live 2
|1.67 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.78 × 2833
|
MIC-Real.com
|2.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|3.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|20.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
118
EUR
EUR
1
0%
23
78%
24%
2.92
0.80
EUR
EUR
18%
1:500