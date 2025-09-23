SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / I am Rich
Mohammed Nurul Huda

I am Rich

Mohammed Nurul Huda
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -27%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
34 (56.66%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (43.33%)
En iyi işlem:
8.90 USD
En kötü işlem:
-12.64 USD
Brüt kâr:
111.06 USD (137 499 pips)
Brüt zarar:
-134.66 USD (49 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (31.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.20 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
94.74%
Maks. mevduat yükü:
102.47%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
19 (31.67%)
Satış işlemleri:
41 (68.33%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.39 USD
Ortalama kâr:
3.27 USD
Ortalama zarar:
-5.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-68.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.42 USD (9)
Aylık büyüme:
-26.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.11 USD
Maksimum:
68.42 USD (124.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.15% (68.42 USD)
Varlığa göre:
48.00% (44.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 13
BTCUSD 11
NZDCAD 10
GBPAUD 4
NZDCHF 4
CHFJPY 3
EURJPY 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 2
EURAUD 1
XAGUSD 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 30
BTCUSD 9
NZDCAD -52
GBPAUD 1
NZDCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY -1
EURGBP -4
AUDJPY -3
NZDJPY -2
USDJPY -14
EURAUD 6
XAGUSD -2
GBPCHF -5
EURCAD -1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 773
BTCUSD 88K
NZDCAD -743
GBPAUD 6
NZDCHF 145
CHFJPY 353
EURJPY -23
EURGBP -58
AUDJPY -80
NZDJPY 45
USDJPY -194
EURAUD 323
XAGUSD -49
GBPCHF -97
EURCAD -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.90 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +31.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro-MT5 Live02
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 18
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.30 × 10
StriforSVG-Live
0.50 × 10
ICMarkets-MT5
0.50 × 8
itexsys-Platform
0.67 × 3
Exness-MT5Real5
0.70 × 40
RoboForex-ECN
0.85 × 39
DooTechnology-Live
0.87 × 15
VTMarkets-Live
1.03 × 32
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 92
Exness-MT5Real31
1.40 × 20
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 6
Coinexx-Live
1.84 × 49
Exness-MT5Real3
2.00 × 4
PlexyTrade-Server01
2.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
2.20 × 111
Exness-MT5Real8
2.36 × 14
EvolveMarkets-MT5 Live Server
2.40 × 5
38 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 19:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 16:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Share of trading days is too low
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 18:21
Share of trading days is too low
2025.09.23 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 15:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 15:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
I am Rich
Ayda 30 USD
-27%
0
0
USD
65
USD
1
0%
60
56%
95%
0.82
-0.39
USD
51%
1:500
