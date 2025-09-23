- Büyüme
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
34 (56.66%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (43.33%)
En iyi işlem:
8.90 USD
En kötü işlem:
-12.64 USD
Brüt kâr:
111.06 USD (137 499 pips)
Brüt zarar:
-134.66 USD (49 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (31.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.20 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
94.74%
Maks. mevduat yükü:
102.47%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
19 (31.67%)
Satış işlemleri:
41 (68.33%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.39 USD
Ortalama kâr:
3.27 USD
Ortalama zarar:
-5.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-68.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.42 USD (9)
Aylık büyüme:
-26.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.11 USD
Maksimum:
68.42 USD (124.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.15% (68.42 USD)
Varlığa göre:
48.00% (44.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|13
|BTCUSD
|11
|NZDCAD
|10
|GBPAUD
|4
|NZDCHF
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|XAGUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|30
|BTCUSD
|9
|NZDCAD
|-52
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-4
|AUDJPY
|-3
|NZDJPY
|-2
|USDJPY
|-14
|EURAUD
|6
|XAGUSD
|-2
|GBPCHF
|-5
|EURCAD
|-1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|773
|BTCUSD
|88K
|NZDCAD
|-743
|GBPAUD
|6
|NZDCHF
|145
|CHFJPY
|353
|EURJPY
|-23
|EURGBP
|-58
|AUDJPY
|-80
|NZDJPY
|45
|USDJPY
|-194
|EURAUD
|323
|XAGUSD
|-49
|GBPCHF
|-97
|EURCAD
|-51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.90 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +31.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 3
TickmillEU-Live
|0.00 × 18
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
Aglobe-Live
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.30 × 10
StriforSVG-Live
|0.50 × 10
ICMarkets-MT5
|0.50 × 8
itexsys-Platform
|0.67 × 3
Exness-MT5Real5
|0.70 × 40
RoboForex-ECN
|0.85 × 39
DooTechnology-Live
|0.87 × 15
VTMarkets-Live
|1.03 × 32
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 92
Exness-MT5Real31
|1.40 × 20
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 6
Coinexx-Live
|1.84 × 49
Exness-MT5Real3
|2.00 × 4
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
|2.20 × 111
Exness-MT5Real8
|2.36 × 14
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|2.40 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-27%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
1
0%
60
56%
95%
0.82
-0.39
USD
USD
51%
1:500