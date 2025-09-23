SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Scalper Deriv 1
Donny Swastika Andrianto

EA Scalper Deriv 1

Donny Swastika Andrianto
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
DerivSVG-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 318
Kârla kapanan işlemler:
752 (57.05%)
Zararla kapanan işlemler:
566 (42.94%)
En iyi işlem:
25.94 USD
En kötü işlem:
-7.07 USD
Brüt kâr:
219.23 USD (90 600 pips)
Brüt zarar:
-230.04 USD (82 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.23 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.95%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
619
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
673 (51.06%)
Satış işlemleri:
645 (48.94%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.29 USD
Ortalama zarar:
-0.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-32.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.90 USD (10)
Aylık büyüme:
-23.87%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.60 USD
Maksimum:
44.88 USD (41.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.38% (44.88 USD)
Varlığa göre:
41.87% (42.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Volatility 150 (1s) Index 1312
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Volatility 150 (1s) Index -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Volatility 150 (1s) Index -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.94 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +6.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.14 04:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 06:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
