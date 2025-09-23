- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 318
Kârla kapanan işlemler:
752 (57.05%)
Zararla kapanan işlemler:
566 (42.94%)
En iyi işlem:
25.94 USD
En kötü işlem:
-7.07 USD
Brüt kâr:
219.23 USD (90 600 pips)
Brüt zarar:
-230.04 USD (82 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.23 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.95%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
619
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
673 (51.06%)
Satış işlemleri:
645 (48.94%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.29 USD
Ortalama zarar:
-0.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-32.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.90 USD (10)
Aylık büyüme:
-23.87%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.60 USD
Maksimum:
44.88 USD (41.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.38% (44.88 USD)
Varlığa göre:
41.87% (42.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Volatility 150 (1s) Index
|1312
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Volatility 150 (1s) Index
|-9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Volatility 150 (1s) Index
|-13K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.94 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +6.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.07 USD
İnceleme yok