- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
76 (71.02%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (28.97%)
En iyi işlem:
129.06 USD
En kötü işlem:
-56.10 USD
Brüt kâr:
450.85 USD (237 068 pips)
Brüt zarar:
-254.88 USD (313 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (16.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
20.58%
Maks. mevduat yükü:
7.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
80 (74.77%)
Satış işlemleri:
27 (25.23%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
5.93 USD
Ortalama zarar:
-8.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-56.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.11 USD (2)
Aylık büyüme:
19.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.24 USD
Maksimum:
84.11 USD (7.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.98% (84.11 USD)
Varlığa göre:
17.73% (214.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|38
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|96
|BTCUSD
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.8K
|BTCUSD
|-82K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.06 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +16.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
İnceleme yok