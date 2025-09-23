SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLD BTC Combo
Matias Hernan Nulman

GOLD BTC Combo

Matias Hernan Nulman
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
76 (71.02%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (28.97%)
En iyi işlem:
129.06 USD
En kötü işlem:
-56.10 USD
Brüt kâr:
450.85 USD (237 068 pips)
Brüt zarar:
-254.88 USD (313 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (16.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
20.58%
Maks. mevduat yükü:
7.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
80 (74.77%)
Satış işlemleri:
27 (25.23%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
5.93 USD
Ortalama zarar:
-8.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-56.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.11 USD (2)
Aylık büyüme:
19.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.24 USD
Maksimum:
84.11 USD (7.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.98% (84.11 USD)
Varlığa göre:
17.73% (214.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 38
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 96
BTCUSD 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.8K
BTCUSD -82K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.06 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +16.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
İnceleme yok
2025.09.24 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
