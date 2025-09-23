SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tradehorizonx
Raphael Peter Koletzko

Tradehorizonx

Raphael Peter Koletzko
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -39%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 137
Kârla kapanan işlemler:
573 (50.39%)
Zararla kapanan işlemler:
564 (49.60%)
En iyi işlem:
927.60 USD
En kötü işlem:
-827.26 USD
Brüt kâr:
32 141.72 USD (1 378 880 pips)
Brüt zarar:
-32 930.55 USD (1 398 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (9.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 127.54 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
578 (50.84%)
Satış işlemleri:
559 (49.16%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.69 USD
Ortalama kâr:
56.09 USD
Ortalama zarar:
-58.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-291.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-880.78 USD (13)
Aylık büyüme:
5.69%
Yıllık tahmin:
69.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 435.70 USD
Maksimum:
2 864.44 USD (233.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.36% (2 864.44 USD)
Varlığa göre:
6.95% (346.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER30h 544
XAUUSDp 232
UK100h 103
US30h 88
NAS100h 75
XAUUSD 29
FRA40h 27
USDCADp 7
GBPUSDp 5
EURUSDp 4
AUDJPYp 3
AUS200h 3
GBPJPYp 2
GBPCHFp 2
CADCHFp 2
GBPAUDp 1
AUDNZDp 1
EURAUDp 1
USDCHFp 1
AUDCADp 1
USDJPYp 1
GBPCADp 1
CADJPYp 1
EURCHFp 1
EURCADp 1
CHFJPYp 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER30h 1.9K
XAUUSDp -794
UK100h -1K
US30h -571
NAS100h -408
XAUUSD 74
FRA40h 72
USDCADp 40
GBPUSDp -8
EURUSDp 28
AUDJPYp 7
AUS200h 45
GBPJPYp -19
GBPCHFp -29
CADCHFp -33
GBPAUDp 2
AUDNZDp 0
EURAUDp 1
USDCHFp 9
AUDCADp 4
USDJPYp 0
GBPCADp 3
CADJPYp 4
EURCHFp -1
EURCADp -35
CHFJPYp -34
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER30h -5.5K
XAUUSDp -2K
UK100h -2.8K
US30h -20K
NAS100h -19K
XAUUSD -2.6K
FRA40h 16K
USDCADp -7
GBPUSDp -157
EURUSDp 216
AUDJPYp 254
AUS200h 21K
GBPJPYp -2.7K
GBPCHFp -550
CADCHFp -322
GBPAUDp 293
AUDNZDp 72
EURAUDp 113
USDCHFp 731
AUDCADp 62
USDJPYp 13
GBPCADp 238
CADJPYp 75
EURCHFp -12
EURCADp -608
CHFJPYp -992
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +927.60 USD
En kötü işlem: -827 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +9.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -291.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tradehorizonx
Ayda 30 USD
-39%
0
0
USD
5.4K
USD
14
100%
1 137
50%
100%
0.97
-0.69
USD
79%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.