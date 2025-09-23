SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Intraday SecreTrading
Andres Fernando Secrestat

Intraday SecreTrading

Andres Fernando Secrestat
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -22%
Axi-US16-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
91 (45.95%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (54.04%)
En iyi işlem:
32.50 USD
En kötü işlem:
-101.50 USD
Brüt kâr:
259.71 USD (138 664 pips)
Brüt zarar:
-388.87 USD (97 688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (21.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.50 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
2.61%
Maks. mevduat yükü:
15.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
97 (48.99%)
Satış işlemleri:
101 (51.01%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-0.65 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-3.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-21.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.91 USD (3)
Aylık büyüme:
-17.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
133.00 USD
Maksimum:
144.21 USD (28.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.30% (144.21 USD)
Varlığa göre:
2.36% (11.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 129
US500 44
BTCUSD 5
ETHUSD 4
GBPUSD.pro 4
AUDNZD.pro 3
NZDUSD.pro 3
EURUSD.pro 2
GBPAUD.pro 1
EURCHF.pro 1
GBPJPY.pro 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro -87
US500 -26
BTCUSD 6
ETHUSD -6
GBPUSD.pro 1
AUDNZD.pro -4
NZDUSD.pro -1
EURUSD.pro -5
GBPAUD.pro 1
EURCHF.pro 0
GBPJPY.pro -1
US30 -8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro -786
US500 -2.6K
BTCUSD 60K
ETHUSD -14K
GBPUSD.pro 75
AUDNZD.pro -343
NZDUSD.pro -33
EURUSD.pro -156
GBPAUD.pro 151
EURCHF.pro 9
GBPJPY.pro -10
US30 -780
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.50 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US16-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
