İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
91 (47.89%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (52.11%)
En iyi işlem:
131.34 EUR
En kötü işlem:
-228.35 EUR
Brüt kâr:
826.36 EUR (49 989 pips)
Brüt zarar:
-992.18 EUR (88 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (130.14 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
133.02 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
95.87%
Maks. mevduat yükü:
96.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
195
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
66 (34.74%)
Satış işlemleri:
124 (65.26%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.87 EUR
Ortalama kâr:
9.08 EUR
Ortalama zarar:
-10.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-244.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-268.35 EUR (5)
Aylık büyüme:
-1.66%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
479.45 EUR
Maksimum:
522.45 EUR (5.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.20% (522.45 EUR)
Varlığa göre:
5.17% (505.34 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|95
|XAUUSD
|62
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|7
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-343
|XAUUSD
|102
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|11
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-44K
|XAUUSD
|-653
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPJPY
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +131.34 EUR
En kötü işlem: -228 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +130.14 EUR
Maksimum ardışık zarar: -244.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.21 × 714
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.64 × 11
|
Pepperstone-Edge03
|0.73 × 286
|
GBEbrokers-Live
|0.94 × 896
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.20 × 607
|
FlowBank-Live
|8.75 × 100
|
Swissquote-Live1
|10.74 × 70
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
EUR
EUR
4
71%
190
47%
96%
0.83
-0.87
EUR
EUR
5%
1:30