Benjamin Sausner

GBE Batman 468

Benjamin Sausner
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
91 (47.89%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (52.11%)
En iyi işlem:
131.34 EUR
En kötü işlem:
-228.35 EUR
Brüt kâr:
826.36 EUR (49 989 pips)
Brüt zarar:
-992.18 EUR (88 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (130.14 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
133.02 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
95.87%
Maks. mevduat yükü:
96.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
195
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
66 (34.74%)
Satış işlemleri:
124 (65.26%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.87 EUR
Ortalama kâr:
9.08 EUR
Ortalama zarar:
-10.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-244.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-268.35 EUR (5)
Aylık büyüme:
-1.66%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
479.45 EUR
Maksimum:
522.45 EUR (5.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.20% (522.45 EUR)
Varlığa göre:
5.17% (505.34 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 95
XAUUSD 62
EURUSD 17
GBPUSD 8
AUDUSD 7
GBPJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -343
XAUUSD 102
EURUSD 28
GBPUSD 13
AUDUSD 11
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -44K
XAUUSD -653
EURUSD 1.9K
GBPUSD 3.1K
AUDUSD 1.2K
GBPJPY -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.34 EUR
En kötü işlem: -228 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +130.14 EUR
Maksimum ardışık zarar: -244.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.21 × 714
FXOpenUK-ECN Live Server
0.64 × 11
Pepperstone-Edge03
0.73 × 286
GBEbrokers-Live
0.94 × 896
AdmiralMarkets-Live2
5.20 × 607
FlowBank-Live
8.75 × 100
Swissquote-Live1
10.74 × 70
İnceleme yok
2025.09.26 04:40
Share of trading days is too low
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 12:30
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GBE Batman 468
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
9.8K
EUR
4
71%
190
47%
96%
0.83
-0.87
EUR
5%
1:30
