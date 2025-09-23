Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 Darwinex-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.21 × 714 FXOpenUK-ECN Live Server 0.64 × 11 Pepperstone-Edge03 0.73 × 286 GBEbrokers-Live 0.94 × 896 AdmiralMarkets-Live2 5.20 × 607 FlowBank-Live 8.75 × 100 Swissquote-Live1 10.74 × 70