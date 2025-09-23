- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
4.16 USD
En kötü işlem:
-7.33 USD
Brüt kâr:
25.70 USD (2 597 pips)
Brüt zarar:
-14.79 USD (1 433 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (18.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
6.12%
Maks. mevduat yükü:
76.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.67 USD
Ortalama zarar:
-7.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.33 USD (1)
Aylık büyüme:
36.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
7.37 USD (15.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.02% (7.14 USD)
Varlığa göre:
18.78% (5.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.16 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
1
100%
9
77%
6%
1.73
1.21
USD
USD
19%
1:500