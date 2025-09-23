- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
9.15 EUR
En kötü işlem:
-5.68 EUR
Brüt kâr:
49.29 EUR (5 472 pips)
Brüt zarar:
-22.58 EUR (3 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (24.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.46 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
10 (40.00%)
Satış işlemleri:
15 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.07 EUR
Ortalama kâr:
2.59 EUR
Ortalama zarar:
-3.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.27 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.77%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
8.31 EUR (1.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.13% (8.31 EUR)
Varlığa göre:
5.10% (37.09 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|6
|CHFSGD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|2
|NZDUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|AUDNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|CHFSGD
|4
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|6
|NZDUSD
|6
|CADCHF
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|-5
|AUDNZD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-150
|AUDCAD
|340
|CHFSGD
|594
|GBPAUD
|479
|CADJPY
|844
|NZDUSD
|663
|CADCHF
|143
|EURGBP
|190
|EURAUD
|-645
|AUDNZD
|11
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.15 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.27 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.77 × 278
|
ICMarketsSC-MT5
|2.20 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.48 × 237
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Valutrades-Live
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.27 × 183
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.38 × 13
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.48 × 629
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Tickmill-Live
|5.00 × 19
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.07 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
Darwinex-Live
|5.11 × 438
|
TASS-Live
|5.42 × 26
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-5
|5.71 × 49
|
XM.COM-MT5
|5.90 × 262
|
FXNXGlobal-Trade
|6.00 × 1
Obsiden Invest — Conservative Multi‑Pair Signal
- Conservative, low‑risk signal focused on long‑term capital preservation and steady growth.
- Diversification through multi‑pair trading to reduce volatility and smooth returns.
- Every trade is protected by a dynamic stop‑loss with strict position sizing.
- Priorities on disciplined risk/money management, systematic entries, and controlled drawdowns.
- Built for patient investors seeking robust, long‑term performance under prudent risk controls.
Recommended setup
Broker/account: best with raw spread
Leverage: 1:500
Starting capital: 500€+
- If you have any questions or need assistance with the setup, feel free to contact me directly via the MQL5 platform.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
727
EUR
EUR
6
96%
25
76%
100%
2.18
1.07
EUR
EUR
5%
1:500