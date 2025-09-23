SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Obsiden Invest
Benjamin Bilen

Obsiden Invest

Benjamin Bilen
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
9.15 EUR
En kötü işlem:
-5.68 EUR
Brüt kâr:
49.29 EUR (5 472 pips)
Brüt zarar:
-22.58 EUR (3 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (24.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.46 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
10 (40.00%)
Satış işlemleri:
15 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.07 EUR
Ortalama kâr:
2.59 EUR
Ortalama zarar:
-3.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.27 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.77%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 EUR
Maksimum:
8.31 EUR (1.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.13% (8.31 EUR)
Varlığa göre:
5.10% (37.09 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 8
AUDCAD 6
CHFSGD 2
GBPAUD 2
CADJPY 2
NZDUSD 1
CADCHF 1
EURGBP 1
EURAUD 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 6
AUDCAD 6
CHFSGD 4
GBPAUD 3
CADJPY 6
NZDUSD 6
CADCHF 2
EURGBP 3
EURAUD -5
AUDNZD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -150
AUDCAD 340
CHFSGD 594
GBPAUD 479
CADJPY 844
NZDUSD 663
CADCHF 143
EURGBP 190
EURAUD -645
AUDNZD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.15 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.27 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.77 × 278
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
2.48 × 237
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Valutrades-Live
3.00 × 2
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.27 × 183
Pepperstone-MT5-Live01
3.38 × 13
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
RoboForex-ECN
4.48 × 629
Headway-Real
4.50 × 2
Tickmill-Live
5.00 × 19
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 2
VantageInternational-Live 4
5.07 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Darwinex-Live
5.11 × 438
TASS-Live
5.42 × 26
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
XM.COM-MT5
5.90 × 262
FXNXGlobal-Trade
6.00 × 1
39 daha fazla...
     Obsiden Invest — Conservative Multi‑Pair Signal

  • Conservative, low‑risk signal focused on long‑term capital preservation and steady growth.
  • Diversification through multi‑pair trading to reduce volatility and smooth returns.
  • Every trade is protected by a dynamic stop‑loss with strict position sizing.
  • Priorities on disciplined risk/money management, systematic entries, and controlled drawdowns.
  • Built for patient investors seeking robust, long‑term performance under prudent risk controls.


    Recommended setup

    Broker/account: best with raw spread
    Leverage: 1:500 
    Starting capital: 500€+


  If you have any questions or need assistance with the setup, feel free to contact me directly via the MQL5 platform.
















































































































İnceleme yok
2025.09.23 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
