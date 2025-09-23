SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gampang Cuan A
Yohanes Anugrah Muliady

Gampang Cuan A

Yohanes Anugrah Muliady
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
104 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (29.73%)
En iyi işlem:
823.60 USD
En kötü işlem:
-1 030.40 USD
Brüt kâr:
22 911.60 USD (117 115 pips)
Brüt zarar:
-25 417.60 USD (122 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (6 731.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 731.20 USD (30)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
83.73%
Maks. mevduat yükü:
6.01%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
106 (71.62%)
Satış işlemleri:
42 (28.38%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-16.93 USD
Ortalama kâr:
220.30 USD
Ortalama zarar:
-577.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-6 207.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 207.60 USD (13)
Aylık büyüme:
-12.76%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 108.32 USD
Maksimum:
10 617.27 USD (40.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.72% (10 494.00 USD)
Varlığa göre:
10.37% (2 121.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +823.60 USD
En kötü işlem: -1 030 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +6 731.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 207.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VictoryInternational-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
1.04 × 385
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
