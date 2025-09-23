Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 13 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.91 × 119 Exness-MT5Real6 1.67 × 956 Exness-MT5Real7 2.10 × 575 LiteFinance-MT5-Live 3.04 × 154 Exness-MT5Real17 3.85 × 66 RoboForex-Pro 4.75 × 16 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya