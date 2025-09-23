- Büyüme
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
20 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
278.77 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 950.55 USD (3 438 pips)
Brüt zarar:
-55.55 USD
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 950.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 950.55 USD (20)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
4.55%
Maks. mevduat yükü:
24.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
207.10
Alış işlemleri:
20 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
35.11
Beklenen getiri:
97.53 USD
Ortalama kâr:
97.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
37.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.00 USD
Maksimum:
9.15 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.17% (622.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +278.77 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 950.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 199 USD
38%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
20
100%
5%
35.11
97.53
USD
USD
10%
1:100