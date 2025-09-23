- Büyüme
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
48 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (29.41%)
En iyi işlem:
81.76 USD
En kötü işlem:
-24.16 USD
Brüt kâr:
510.99 USD (267 373 pips)
Brüt zarar:
-206.52 USD (188 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (73.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.18 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
34.88%
Maks. mevduat yükü:
26.02%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.62
Alış işlemleri:
32 (47.06%)
Satış işlemleri:
36 (52.94%)
Kâr faktörü:
2.47
Beklenen getiri:
4.48 USD
Ortalama kâr:
10.65 USD
Ortalama zarar:
-10.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-116.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.20 USD (9)
Aylık büyüme:
30.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.00 USD
Maksimum:
116.20 USD (9.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.98% (116.20 USD)
Varlığa göre:
28.60% (332.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|304
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|79K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.76 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +73.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -116.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
