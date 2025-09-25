- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
505
Kârla kapanan işlemler:
299 (59.20%)
Zararla kapanan işlemler:
206 (40.79%)
En iyi işlem:
223.37 USD
En kötü işlem:
-331.79 USD
Brüt kâr:
4 527.53 USD (237 396 pips)
Brüt zarar:
-4 505.23 USD (265 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (99.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.90 USD (9)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
50.27%
Maks. mevduat yükü:
0.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
243 (48.12%)
Satış işlemleri:
262 (51.88%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
15.14 USD
Ortalama zarar:
-21.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-291.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-446.59 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.70%
Yıllık tahmin:
-69.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.51 USD
Maksimum:
1 124.36 USD (69.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.95% (1 124.34 USD)
Varlığa göre:
9.84% (83.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|505
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|22
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|-28K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +223.37 USD
En kötü işlem: -332 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +99.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -291.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
We've developed a hedging strategy that leverages price fluctuations in the XAUUSD pair. We call this strategy "PROSPASLH GOLD," designed to automatically open and close trades based on market conditions and manage risk through hedging, ensuring you achieve the best possible results on every trade. Our strategy eliminates the need for in-depth technical or fundamental analysis; it allows you to analyze the market and execute trades very quickly and accurately, providing an advantage for traders who don't have the time to perform manual market analysis.
👨💻 📢 Customer Recommendations
• We recommend prioritizing your risk tolerance before choosing
• Our recommended ideal capital for trading XAUUSD is $1,000
• The strategy used is hedging
• Trade only on the XAUUSD market
• Dynamic scaling based on account growth
• Market-adaptive and updated strategy
• Recommended leverage: 1:500
• Use MQL5's built-in risk-proportional lot size
• Ideally, choose a broker with fast and reliable execution
• Patience is key – this is a long-term growth model
🛡️🔐 Risk Management & Security
• This signal includes a progressive lot size strategy
• Lot size only increases as capital increases, maintaining a healthy balance
⚠️DISCLAIMER
"Please remember that trading XAUUSD involves high risks. Gold prices are heavily influenced by geopolitical conditions, the global economy, and exchange rate fluctuations. Ensure you fully understand the risks involved before making any investment decisions, and always use sound risk management."
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
852
USD
USD
44
100%
505
59%
50%
1.00
0.04
USD
USD
78%
1:500