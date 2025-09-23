SinyallerBölümler
William Bond

Bond007

William Bond
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 721
Kârla kapanan işlemler:
1 850 (67.98%)
Zararla kapanan işlemler:
871 (32.01%)
En iyi işlem:
646.40 USD
En kötü işlem:
-137.88 USD
Brüt kâr:
14 250.40 USD (319 920 pips)
Brüt zarar:
-10 217.54 USD (429 808 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (53.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 162.62 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.04%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1424
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
3.13
Alış işlemleri:
1 414 (51.97%)
Satış işlemleri:
1 307 (48.03%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
7.70 USD
Ortalama zarar:
-11.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 123.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 123.19 USD (13)
Aylık büyüme:
37.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 288.19 USD (9.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.41% (1 288.19 USD)
Varlığa göre:
22.99% (2 881.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2721
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -110K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +646.40 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +53.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 123.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
3.14 × 14
History Speaks
İnceleme yok
2025.09.23 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.