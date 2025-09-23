- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
281.30 USD
En kötü işlem:
-167.00 USD
Brüt kâr:
755.60 USD (7 503 pips)
Brüt zarar:
-167.00 USD (8 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (755.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
755.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
17.35%
Maks. mevduat yükü:
8.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.52
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
4.52
Beklenen getiri:
73.58 USD
Ortalama kâr:
107.94 USD
Ortalama zarar:
-167.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-167.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-167.00 USD (1)
Aylık büyüme:
19.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
167.00 USD (4.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.45% (167.00 USD)
Varlığa göre:
3.39% (127.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|3
|NQ100.R
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|718
|EURUSD
|38
|NQ100.R
|-167
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|249
|NQ100.R
|-8.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +281.30 USD
En kötü işlem: -167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +755.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -167.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Demo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
Time Freedom
Risk Max Drawdown 30%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
20%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
1
0%
8
87%
17%
4.52
73.58
USD
USD
4%
1:200