İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
122 (52.36%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (47.64%)
En iyi işlem:
18 602.33 USD
En kötü işlem:
-16 157.23 USD
Brüt kâr:
80 744.16 USD (4 951 843 pips)
Brüt zarar:
-73 974.43 USD (115 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (869.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 365.23 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.54%
Maks. mevduat yükü:
169.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
245
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
70 (30.04%)
Satış işlemleri:
163 (69.96%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
29.05 USD
Ortalama kâr:
661.84 USD
Ortalama zarar:
-666.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-4 860.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 311.69 USD (2)
Aylık büyüme:
7.13%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 546.98 USD
Maksimum:
22 395.58 USD (17.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.42% (22 590.60 USD)
Varlığa göre:
26.66% (34 415.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.8K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-43K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18 602.33 USD
En kötü işlem: -16 157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +869.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 860.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
1
5%
233
52%
94%
1.09
29.05
USD
USD
27%
1:200