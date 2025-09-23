SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TTM 525 Stable Combo
Chi Hang Lee

TTM 525 Stable Combo

Chi Hang Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
171 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 965%
ICMarketsAU-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 963
Kârla kapanan işlemler:
11 168 (62.17%)
Zararla kapanan işlemler:
6 795 (37.83%)
En iyi işlem:
1 062.75 AUD
En kötü işlem:
-630.55 AUD
Brüt kâr:
74 027.37 AUD (9 451 741 pips)
Brüt zarar:
-46 874.60 AUD (1 786 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
169 (337.07 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 895.77 AUD (31)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.11%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.78
Alış işlemleri:
9 076 (50.53%)
Satış işlemleri:
8 887 (49.47%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
1.51 AUD
Ortalama kâr:
6.63 AUD
Ortalama zarar:
-6.90 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
111 (-400.88 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 045.60 AUD (23)
Aylık büyüme:
13.47%
Yıllık tahmin:
163.47%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.92 AUD
Maksimum:
3 091.23 AUD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.93% (2 777.05 AUD)
Varlığa göre:
66.95% (3 888.41 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 7397
AUDCAD 3230
NZDCAD 2863
AUDNZD 2426
AUDUSD 1855
XAUUSD 58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.4K
AUDCAD 6.9K
NZDCAD 3.5K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD 2.1K
XAUUSD 22
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 71K
AUDCAD 118K
NZDCAD 82K
AUDNZD 26K
AUDUSD 34K
XAUUSD 2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 062.75 AUD
En kötü işlem: -631 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +337.07 AUD
Maksimum ardışık zarar: -400.88 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 419
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3624
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.35 × 219
JunoMarkets-Server
1.54 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
OxSecurities-Live
2.70 × 369
TitanFX-MT5-01
2.75 × 91
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.52 × 255
LiteFinance-MT5-Live
6.59 × 149
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.67 × 6
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
6 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.01 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
80% of growth achieved within 58 days. This comprises 4.9% of days out of 1184 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol