İşlemler:
17 963
Kârla kapanan işlemler:
11 168 (62.17%)
Zararla kapanan işlemler:
6 795 (37.83%)
En iyi işlem:
1 062.75 AUD
En kötü işlem:
-630.55 AUD
Brüt kâr:
74 027.37 AUD (9 451 741 pips)
Brüt zarar:
-46 874.60 AUD (1 786 757 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
169 (337.07 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 895.77 AUD (31)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.11%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.78
Alış işlemleri:
9 076 (50.53%)
Satış işlemleri:
8 887 (49.47%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
1.51 AUD
Ortalama kâr:
6.63 AUD
Ortalama zarar:
-6.90 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
111 (-400.88 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 045.60 AUD (23)
Aylık büyüme:
13.47%
Yıllık tahmin:
163.47%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.92 AUD
Maksimum:
3 091.23 AUD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.93% (2 777.05 AUD)
Varlığa göre:
66.95% (3 888.41 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7397
|AUDCAD
|3230
|NZDCAD
|2863
|AUDNZD
|2426
|AUDUSD
|1855
|XAUUSD
|58
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDCAD
|6.9K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDNZD
|4.6K
|AUDUSD
|2.1K
|XAUUSD
|22
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|71K
|AUDCAD
|118K
|NZDCAD
|82K
|AUDNZD
|26K
|AUDUSD
|34K
|XAUUSD
|2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 062.75 AUD
En kötü işlem: -631 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +337.07 AUD
Maksimum ardışık zarar: -400.88 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.62 × 3624
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.35 × 219
|
JunoMarkets-Server
|1.54 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
TitanFX-MT5-01
|2.75 × 91
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.52 × 255
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.59 × 149
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
