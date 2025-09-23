- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
4.64 USD
En kötü işlem:
-6.30 USD
Brüt kâr:
21.54 USD (1 691 pips)
Brüt zarar:
-18.72 USD (1 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (14.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
14.81%
Maks. mevduat yükü:
78.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
1.96 USD
Ortalama zarar:
-6.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.42 USD (2)
Aylık büyüme:
6.19%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.48 USD
Maksimum:
16.24 USD (32.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.27% (16.24 USD)
Varlığa göre:
25.76% (8.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|10
|XAUUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.DE40Cash
|-11
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.DE40Cash
|-874
|XAUUSD
|976
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.64 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
Weltrade-Live
|13.47 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
İnceleme yok
