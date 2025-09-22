- Büyüme
İşlemler:
578
Kârla kapanan işlemler:
394 (68.16%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (31.83%)
En iyi işlem:
148.99 USD
En kötü işlem:
-299.25 USD
Brüt kâr:
1 420.66 USD (21 318 pips)
Brüt zarar:
-1 083.47 USD (14 040 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (30.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.41 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
28.12%
Maks. mevduat yükü:
33.96%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
312 (53.98%)
Satış işlemleri:
266 (46.02%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
3.61 USD
Ortalama zarar:
-5.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-299.25 USD (1)
Aylık büyüme:
32.15%
Yıllık tahmin:
390.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
357.20 USD (26.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.97% (355.67 USD)
Varlığa göre:
12.71% (137.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|174
|EURCHF
|126
|CHFJPY
|87
|EURNZD
|74
|EURSGD
|67
|GBPUSD
|15
|USDCHF
|14
|USDCAD
|9
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|13
|EURCHF
|28
|CHFJPY
|29
|EURNZD
|107
|EURSGD
|17
|GBPUSD
|-174
|USDCHF
|223
|USDCAD
|27
|EURAUD
|31
|AUDCAD
|9
|CADCHF
|28
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|1.4K
|EURCHF
|1K
|CHFJPY
|-82
|EURNZD
|3.9K
|EURSGD
|663
|GBPUSD
|-734
|USDCHF
|593
|USDCAD
|178
|EURAUD
|235
|AUDCAD
|36
|CADCHF
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148.99 USD
En kötü işlem: -299 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 32
|
LQDLLC-Live02
|0.47 × 318
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|1.67 × 3
|
Exness-Real7
|3.00 × 11
|
Exness-Real14
|3.45 × 42
|
Tickmill-Live02
|4.00 × 4
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|4.11 × 9
|
Exness-Real6
|4.50 × 4
|
Tickmill-Live09
|4.58 × 31
|
Swissquote-Live6
|6.40 × 20
Special EA to make profit midnight. Telegram channel testimonies since 2018: t.me/easuperpro
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
16
100%
578
68%
28%
1.31
0.58
USD
USD
36%
1:500