Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.22 × 32 LQDLLC-Live02 0.47 × 318 ICMarketsSC-Live23 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live22 1.67 × 3 Exness-Real7 3.00 × 11 Exness-Real14 3.45 × 42 Tickmill-Live02 4.00 × 4 VantageInternational-Live 20 4.00 × 3 GoMarkets-Real 10 4.11 × 9 Exness-Real6 4.50 × 4 Tickmill-Live09 4.58 × 31 Swissquote-Live6 6.40 × 20 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya