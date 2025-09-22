SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Metapro
Robby Swandanu

EA Metapro

Robby Swandanu
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
TradingProInternational-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
578
Kârla kapanan işlemler:
394 (68.16%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (31.83%)
En iyi işlem:
148.99 USD
En kötü işlem:
-299.25 USD
Brüt kâr:
1 420.66 USD (21 318 pips)
Brüt zarar:
-1 083.47 USD (14 040 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (30.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.41 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
28.12%
Maks. mevduat yükü:
33.96%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
312 (53.98%)
Satış işlemleri:
266 (46.02%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
3.61 USD
Ortalama zarar:
-5.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-299.25 USD (1)
Aylık büyüme:
32.15%
Yıllık tahmin:
390.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
357.20 USD (26.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.97% (355.67 USD)
Varlığa göre:
12.71% (137.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 174
EURCHF 126
CHFJPY 87
EURNZD 74
EURSGD 67
GBPUSD 15
USDCHF 14
USDCAD 9
EURAUD 8
AUDCAD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 13
EURCHF 28
CHFJPY 29
EURNZD 107
EURSGD 17
GBPUSD -174
USDCHF 223
USDCAD 27
EURAUD 31
AUDCAD 9
CADCHF 28
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 1.4K
EURCHF 1K
CHFJPY -82
EURNZD 3.9K
EURSGD 663
GBPUSD -734
USDCHF 593
USDCAD 178
EURAUD 235
AUDCAD 36
CADCHF 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.99 USD
En kötü işlem: -299 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.22 × 32
LQDLLC-Live02
0.47 × 318
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live22
1.67 × 3
Exness-Real7
3.00 × 11
Exness-Real14
3.45 × 42
Tickmill-Live02
4.00 × 4
VantageInternational-Live 20
4.00 × 3
GoMarkets-Real 10
4.11 × 9
Exness-Real6
4.50 × 4
Tickmill-Live09
4.58 × 31
Swissquote-Live6
6.40 × 20
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Special EA to make profit midnight. Telegram channel testimonies since 2018: t.me/easuperpro
İnceleme yok
2025.09.23 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Metapro
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
1K
USD
16
100%
578
68%
28%
1.31
0.58
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.