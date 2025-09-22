SinyallerBölümler
Matthias Ernst Weeber

Metox

Matthias Ernst Weeber
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
116 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.42 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
71.43 EUR (8 512 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
116 (71.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
71.43 EUR (116)
Sharpe oranı:
2.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.08%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
98 (84.48%)
Satış işlemleri:
18 (15.52%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.62 EUR
Ortalama kâr:
0.62 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
2.09%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
2.43% (88.62 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 33
AUDCHF 24
EURNZD 18
CADCHF 14
GBPSGD 14
NZDCHF 12
USDX.r 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 26
AUDCHF 14
EURNZD 13
CADCHF 10
GBPSGD 13
NZDCHF 5
USDX.r 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
EURNZD 2.3K
CADCHF 764
GBPSGD 1.7K
NZDCHF 400
USDX.r 164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.42 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 116
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +71.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

- Forex short- / mid- / longterm

- Overnight positions

- Suggested Minimum Invest > 10000 $

İnceleme yok
2025.09.30 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 23:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 23:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 23:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.