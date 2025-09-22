- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
116 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.42 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
71.43 EUR (8 512 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
116 (71.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
71.43 EUR (116)
Sharpe oranı:
2.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.08%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
98 (84.48%)
Satış işlemleri:
18 (15.52%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.62 EUR
Ortalama kâr:
0.62 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
2.09%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
2.43% (88.62 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|33
|AUDCHF
|24
|EURNZD
|18
|CADCHF
|14
|GBPSGD
|14
|NZDCHF
|12
|USDX.r
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|26
|AUDCHF
|14
|EURNZD
|13
|CADCHF
|10
|GBPSGD
|13
|NZDCHF
|5
|USDX.r
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|EURNZD
|2.3K
|CADCHF
|764
|GBPSGD
|1.7K
|NZDCHF
|400
|USDX.r
|164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.42 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 116
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +71.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- Forex short- / mid- / longterm
- Overnight positions
- Suggested Minimum Invest > 10000 $
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
2%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
2
57%
116
100%
100%
n/a
0.62
EUR
EUR
2%
1:500