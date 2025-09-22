SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FBEmmanuel
Tonny Saputro

FBEmmanuel

Tonny Saputro
0 inceleme
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -10%
FBS-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
363
Kârla kapanan işlemler:
130 (35.81%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (64.19%)
En iyi işlem:
70.44 USD
En kötü işlem:
-16.29 USD
Brüt kâr:
649.94 USD (77 328 pips)
Brüt zarar:
-591.18 USD (65 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.71 USD (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
75.72%
Maks. mevduat yükü:
41.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
155 (42.70%)
Satış işlemleri:
208 (57.30%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
5.00 USD
Ortalama zarar:
-2.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-33.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.84 USD (6)
Aylık büyüme:
6.62%
Yıllık tahmin:
80.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.25 USD
Maksimum:
139.77 USD (106.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.68% (14.25 USD)
Varlığa göre:
10.85% (2.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 89
AUDUSD 84
EURUSD 40
USDCHF 39
GBPUSD 22
USDJPY 18
NZDUSD 12
USDCAD 10
XAUUSD 8
AUDNZD 7
EURCAD 5
GBPCAD 5
EURGBP 5
AUDCAD 4
GBPCHF 4
GBPJPY 3
NZDCAD 3
EURJPY 2
CADJPY 2
EURCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 46
AUDUSD 25
EURUSD -1
USDCHF 27
GBPUSD -12
USDJPY -38
NZDUSD 2
USDCAD -4
XAUUSD 19
AUDNZD -9
EURCAD -6
GBPCAD -4
EURGBP -2
AUDCAD -4
GBPCHF 2
GBPJPY 25
NZDCAD -5
EURJPY 1
CADJPY -4
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 9K
AUDUSD 3.7K
EURUSD -76
USDCHF 4K
GBPUSD -1K
USDJPY -5.2K
NZDUSD -126
USDCAD -636
XAUUSD 1.8K
AUDNZD -1.5K
EURCAD -313
GBPCAD -576
EURGBP -47
AUDCAD -319
GBPCHF 173
GBPJPY 4.1K
NZDCAD -645
EURJPY 102
CADJPY -571
EURCHF 34
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.44 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +32.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Server
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 22
MilliniumFortune-Live
0.17 × 6
282 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 596 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
A large drawdown may occur on the account again
Kopyala

