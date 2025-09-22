SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Breakout Gold
Lars Kirchknopf

Breakout Gold

Lars Kirchknopf
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
37 (86.04%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (13.95%)
En iyi işlem:
14.45 EUR
En kötü işlem:
-13.70 EUR
Brüt kâr:
103.91 EUR (6 675 pips)
Brüt zarar:
-42.28 EUR (4 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (56.88 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
56.88 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
15.46%
Maks. mevduat yükü:
25.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
34 (79.07%)
Satış işlemleri:
9 (20.93%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
1.43 EUR
Ortalama kâr:
2.81 EUR
Ortalama zarar:
-7.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.70 EUR (1)
Aylık büyüme:
43.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
21.83 EUR (10.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.95% (21.83 EUR)
Varlığa göre:
7.50% (14.80 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US30Cash 15
XAGUSD 11
XAUUSD 8
.USTECHCash 6
.DE40Cash 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US30Cash -19
XAGUSD 48
XAUUSD 28
.USTECHCash 8
.DE40Cash 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US30Cash -753
XAGUSD 1K
XAUUSD 947
.USTECHCash 655
.DE40Cash 487
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.45 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.88 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.70 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.86 × 422
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live20
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
3.55 × 64
ICMarketsSC-Live23
4.16 × 153
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.22 × 23
Exness-Real
7.59 × 17
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
7.71 × 7
RoboForex-Pro-5
8.86 × 7
Hankotrade-Live
8.98 × 120
STARTRADERINTL-Live2
11.40 × 30
N1CapitalMarkets-Live
13.39 × 31
5 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Handele nur nach dem Trend

Kein Martingale!

İnceleme yok
2025.09.25 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Breakout Gold
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
202
EUR
1
0%
43
86%
15%
2.45
1.43
EUR
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.