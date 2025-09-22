SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BE RICH
Chen Xin Cheng

BE RICH

Chen Xin Cheng
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
203 (76.02%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (23.97%)
En iyi işlem:
83.93 USD
En kötü işlem:
-63.82 USD
Brüt kâr:
2 762.72 USD (7 431 643 pips)
Brüt zarar:
-661.59 USD (1 719 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (469.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
469.74 USD (28)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.85%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
11.80
Alış işlemleri:
131 (49.06%)
Satış işlemleri:
136 (50.94%)
Kâr faktörü:
4.18
Beklenen getiri:
7.87 USD
Ortalama kâr:
13.61 USD
Ortalama zarar:
-10.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-174.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.35 USD (14)
Aylık büyüme:
14.90%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.77 USD
Maksimum:
177.99 USD (2.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.39% (176.03 USD)
Varlığa göre:
16.24% (1 210.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SOLUSD.bc 82
ETHUSD.bc 69
BNBUSD.bc 48
BTCUSD.bc 39
ADAUSD.bc 26
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SOLUSD.bc 345
ETHUSD.bc 356
BNBUSD.bc 541
BTCUSD.bc 476
ADAUSD.bc 400
XAUUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SOLUSD.bc 35K
ETHUSD.bc 716K
BNBUSD.bc 107K
BTCUSD.bc 4.8M
ADAUSD.bc 8K
XAUUSD -21
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.93 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +469.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 531
VantageInternational-Live
0.64 × 73
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
AdmiralMarkets-Live
1.43 × 532
ICMarketsSC-MT5-4
1.67 × 76
VantageInternational-Live 4
2.25 × 4
Bybit-Live-6
3.07 × 29
Exness-MT5Real
4.00 × 1
OctaFX-Real2
6.68 × 69
İnceleme yok
2025.09.22 19:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BE RICH
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
7.3K
USD
7
50%
267
76%
100%
4.17
7.87
USD
16%
1:500
Kopyala

