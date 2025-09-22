- Büyüme
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
203 (76.02%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (23.97%)
En iyi işlem:
83.93 USD
En kötü işlem:
-63.82 USD
Brüt kâr:
2 762.72 USD (7 431 643 pips)
Brüt zarar:
-661.59 USD (1 719 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (469.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
469.74 USD (28)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.85%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
11.80
Alış işlemleri:
131 (49.06%)
Satış işlemleri:
136 (50.94%)
Kâr faktörü:
4.18
Beklenen getiri:
7.87 USD
Ortalama kâr:
13.61 USD
Ortalama zarar:
-10.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-174.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.35 USD (14)
Aylık büyüme:
14.90%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.77 USD
Maksimum:
177.99 USD (2.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.39% (176.03 USD)
Varlığa göre:
16.24% (1 210.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SOLUSD.bc
|82
|ETHUSD.bc
|69
|BNBUSD.bc
|48
|BTCUSD.bc
|39
|ADAUSD.bc
|26
|XAUUSD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SOLUSD.bc
|345
|ETHUSD.bc
|356
|BNBUSD.bc
|541
|BTCUSD.bc
|476
|ADAUSD.bc
|400
|XAUUSD
|0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SOLUSD.bc
|35K
|ETHUSD.bc
|716K
|BNBUSD.bc
|107K
|BTCUSD.bc
|4.8M
|ADAUSD.bc
|8K
|XAUUSD
|-21
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +83.93 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +469.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 531
VantageInternational-Live
|0.64 × 73
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
AdmiralMarkets-Live
|1.43 × 532
ICMarketsSC-MT5-4
|1.67 × 76
VantageInternational-Live 4
|2.25 × 4
Bybit-Live-6
|3.07 × 29
Exness-MT5Real
|4.00 × 1
OctaFX-Real2
|6.68 × 69
